Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yeniceköy Mahallesi’nde Atatürk anıtında Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen K.C. (40) jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.