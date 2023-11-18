Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yeniceköy Mahallesi’nde Atatürk anıtında Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen K.C. (40) jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman