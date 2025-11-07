Atatürk'e özlem satırlara dökülüyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Bursa’da kalpler ve kalemler, Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile bir araya geliyor. Bursalılar, Ata’ya duydukları özlem ve sevgilerini Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarına kurduğu anı defteri stantlarıyla satırlara döküyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Bursalıların Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özlemlerini ifade edebilmeleri amacıyla kentin 10 ayrı noktasına ‘anı defteri stantları’ kuruldu.

Şehreküstü, Acemler ve Uludağ Üniversitesi BursaRay istasyonlarının yanı sıra Mudanya BUDO İskelesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, PodyumPark, Kent Meydanı, Çarşıbaşı B Kafe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası önü ve Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi’nde kurulan anı defteri noktalarıyla vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini yazarak kent belleğine kalıcı birer hatıra bırakıyor. Bursalılar, 9 Kasım akşamına kadar hizmette olacak anı defteri stantlarıyla Ata’ya duydukları minneti ve sevgiyi birlik duygusuyla cümlelere dökebilecek.

Bursalı 300 genç, Anıtkabri ziyaret etti

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkıları ile düzenlenen organizasyonla Bursa’da bir araya gelen yaklaşık 300 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 6 otobüsle Ankara’ya doğru yola çıkan gençler, keyifli bir yolculuğun ardından Anıtkabir’e vardı. Gruplar halinde Ata’nın huzuruna varan Bursalı gençler, müze kısmını da gezerek Atatürk’ün şahsi eşyalarını gördü. "Ey Türk gençliği!" hitabının sorumluluğunu omuzlarında taşıyan gençler, Atalarının huzurunda Cumhuriyet’e, ilke ve devrimlere sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. ‘Gelecek bizim ellerimizde, Cumhuriyet bizim sorumluluğumuzda’ mesajı veren gençler, ziyaret sonunda toplu fotoğraf çektirdi.