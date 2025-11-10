Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Bursa'da törenlerle ve duygusal anlarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Bursa genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren duygusal anlar yaşandı.

Bursa Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker’in ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte kent genelinde hayat durdu. Vatandaşlar, gözyaşları içinde Ulu Önder’e saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden törende, ellerinde Atatürk posterleri ve karanfiller taşıyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Bursa genelinde okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda da anma etkinlikleri düzenlendi. Şehreküstü, FSM Bulvarı ve kentin birçok noktasında vatandaşlar siren sesleriyle birlikte tüm kent derin bir sessizliğe bürünüp, saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin hasadı yapan çiftçiler de sabahın erken saatlerinde bahçelerinde çalışmaya başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde işi bırakan çiftçiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından çiftçiler, Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olanlar ve tüm şehitler için Fatiha okuyarak dua etti.

Ayrıca, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde de 10 Kasım sabahı saat 09.05’te tüm doktorlar, hemşireler ve hastane personeli kapı önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Duygusal anların yaşandığı bu anma, hastanedeki hastalar ve yakınları tarafından da gözyaşlarıyla izlendi.

Bursa’da 10 Kasım kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerde, vatandaşlar Atatürk’e olan özlemlerini ve minnetlerini bir kez daha dile getirdi.