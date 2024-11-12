Atatürk Hatıralarla Anıldı

Silivri’de Trakya Drama Eğitim Derneği tarafından organize edilen “Beni Hatırlayınız” adlı gösteri, Silivrililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Protokol üyelerinden Celalettin Yazıcı, Süheyl Kırkıcı ve Silivri Tarih Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Mumcu’nun katıldığı etkinlikte, Atatürk'ün anıları ve tarihin tozlu sayfalarında kalan hatıralar sahneye taşındı. İzleyiciler, gösteriyi izlerken hem duygusal anlar yaşadı hem de keyifli dakikalar geçirdi.

Trakya Drama Eğitim Derneği Başkanı Aydos: “Şehitlerimizi Atatürk ile Anmak Anlamlı Bir Onur”

Gösteri sonrası açıklama yapan Trakya Drama Eğitim Derneği Başkanı Oğuz Kağan Aydos, “Yıllar süren araştırmalar sonucunda, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş Silivri'nin şehitlerini, 10 Kasım’da Atatürk ile birlikte anmanın büyük anlam taşıdığını düşündük,” dedi. Aydos, bu değerli bilgilerin kısa süre içinde derneğin Instagram hesabında paylaşılacağını belirtti.

Gösterinin sahnelenmesinde emeği geçen Celalettin Yazıcı, Süheyl Kırkıcı, Sami Barlas, Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Dönmez Alibaş, Silivri Tarih Derneği’nden Burak Mumcu ve salonu dolduran seyircilere teşekkür eden Aydos, Silivri Belediyesi'nden Bayram Atış ve Cüneyt Özcan’a da gösteriye sağladıkları destekten dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun salonu kültür ve sanatla doldurduklarını belirten Aydos, derneğin gelecekte de çocuk ve yetişkin drama ekipleriyle yeni etkinliklerde sahnede olacaklarını müjdeledi.

Ekip ve Katkı Sağlayanlar:

Modern Meddah: Oğuz Kağan Aydos, Tarık Düzgün

Müzik: Alpay Aydoğdu, Adem Yiğit Doğan, Ozan Bayrak

Dans: Bartuğ Sütçüoğlu

Reji: Sude Kuruoğlu

Gösteri, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken Atatürk’ü ve mücadele dolu yılları anımsatan bir gece olarak hafızalara kazındı.