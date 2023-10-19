Atatürk Havalimanı'nda Tokat rüzgarı

İstanbul Atatürk Havalimanı fuar alanında adeta Tokat rüzgarı esti. Tokat’ın damak çatlatan yöresel lezzetleri ve kültürünün tanıtıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

Tokat’ın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri İstanbul’da görücüye çıktı. Tokat Konfederasyonu öncülüğünde Tokat dernekler federasyonları ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen Tokat Tanıtım Günleri kapılarını ziyarete açtı. 22 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’ye kadar ziyarete açık olan Tokat Tanıtım Günleri’nde, Tokat kebabı fırınlara atıldı, kazanlarda keşkekler pişirildi.

Fuar alanında Erbaa ilçesinin yaprağı, kuşburnu marmelatı, organik balı, el açması yoğurtmaç ile patatesli, kıymalı ve peynirli gözlemeleri stantlarda yerini aldı. Vatandaşlar fuarın ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi gösterirken, Tokat özlemi çekenler ise memleket hasreti giderdi.

Tokatlı kadın kooperatifleri ise kendi ürettikleri yöresel ürünleri de kültür bölümünde açtıkları stantlarda sergileme fırsatı buldu. Fuara gelen ziyaretçiler Tokat’ın yöresel lezzetlerini tattı.

Öte yandan, fuar alanında Tokatlı sivil toplum kuruluşları İsrail’in Filistinlilere zulmünü yürüyüş ile protesto etti.