Atatürk heykeline zarar vermişlerdi, bakıma alınıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Çınarlık meydanında bulunan Atatürk heykeli vatandaşların yazı yazması ve mevsimsel sebeplerden zarar gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri heykeli aslına uygun bir şekilde bakıma alacak.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Çınarlık meydanında bulunan Atatürk heykeli vatandaşların yazı yazması ve mevsimsel sebeplerden zarar gördü. Bu kapsamda Atatürk heykeli bakıma alındı. Mevsimsel şartlar ve vatandaşların yazı yazmasıyla deforme olan heykel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığındaki uzman ekipler tarafından aslına uygun bir şekilde bakıma alınacak. 10 gün sürmesi beklenen çalışmalar boyunca heykelin etrafı güvenlik önlemleri alınarak kapatılacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında uzman ekiplerce boya dolgu ve vernik işlemleri uygulanacak.

Bakım çalışması 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.