Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdılar

Bilecik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında çeşitli programlar düzenlenirken bunlardan en anlamlısı çocuklar ve vatandaşların Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazması oldu.

Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında çeşitli programlar düzenlenirken bunlardan en anlamlısı çocuklar ve vatandaşların Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazması oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında Atatürk Parkı üzerinde ’Atatürk fotoğrafları’ konulu sergi düzenlendi, halka helva ikramı yapıldı. Başkan Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyelerinin de olduğu programda sergi gezilerek, fotoğraflar hakkında bilgi alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Daha sonra vatandaşlara helva ikramının yapıldığı program kapsamında ayrıca kurulan siyah tabloya çocuklar ve vatandaşlar Atatürk için duygu ve düşüncelerini yazdı.

Atatürk’ü özlem ve saygıyla andıklarını belirten çocuklar, onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirtti.