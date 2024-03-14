Atatürk Kapalı Spor Salonu tekrar ayağa kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılacak olan Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmalar, düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu projesinden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu önümüzdeki dönemde aynı yerinde şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Bursa’da 1972 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan, şehrin yakın tarihinde önemli anılara sahne olan, ancak ekonomik ömrünü tamamladığı için risk raporları doğrultusunda 2020 senesinde yıkımları gerçekleştirilen Atatürk Kapalı Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılıyor. Yıkım sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Mimarlar Odası tarafından ulusal mimari proje yarışması düzenlenmiş, jüri üyeleri tarafından spor salonuyla ilgili en uygun proje belirlenmişti. Şehir için önemli bir değer olan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar, düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Yeni yapılacak olan salonda, basketbol süper lig maçlarının oynanabileceği FIBA onaylı 3100 kişi kapasiteli basketbol sahası, soyunma odaları, fitness salonu, branş spor salonları gibi alanlar ve kapalı otopark yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Süper Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle yapılan salon, yeni modern mimarisiyle önemli bir cazibe merkezi olacak. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve genç sporcular katıldı.

"Gençlerin spora ilgisini arttırmak için çalışıyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporun ruhu ve bedeni iyileştiren, hayata güç ve anlam katan önemli bir aktivite olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporcu kimliğinin olmasıyla sporla alakalı önemli yatırımların yapıldığını belirten Başkan Aktaş, Bursa’ya da bu konuda birçok yatırımların yapıldığını ifade etti. Bursa’nın sporun, sporcunun ve gençlerin dostu olmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Genç nesillerin spora ilgisini arttırmak için çalışıyoruz. Tüm spor dallarıyla Bursalıları buluşturmak en büyük hayalimiz. O yüzden ihtisas konularında birçok spor salonları yaptık ve bugün Bursa düne göre çok daha güçlü. Büyükşehir Belediyespor 26 branşta, 4 spor kompleksinde, 17 sportif tesisinde, 2023 yılı itibariyle 69 bin 250 lisanslı sporcusu, 2 bin 250 aktif spor yaptırılan sporcusu, 124 millî sporcusu, 99 branş antrenörü, branşlarında aktif görevli kadrolarıyla gurur kaynağımız. Efeler Ligi’nde voleybol takımımız, ilk senesinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde yükselme başarısı gösteren ‘Poyrazın Kızları’ çok iyi mücadele veriyor” dedi.

“Bu durumdan çok mutluyum”

Göreve geldikleri günden bu yana şehre birçok yatırım kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, bunlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın büyük destek ve katkıları olduğunu hatırlattı. Vakıf Bera spor tesisleri, Cerrah Mahallesi spor tesisi, Mustafakemalpaşa gençlik merkezi sosyal yaşam ve spor tesisleri, Akçalar futbol sahası, Okçuluk salonu, Emek Hatice Kübra İlgün gençlik ve spor tesisi, Panayır Mahallesi spor tesisleri, Yenibağlar spor tesisi ve gençlik merkezi, Millet Mahallesi gençlik ve spor merkezi, İnegölspor tesisleri, Orhaneli gençlik kampı ve daha pek çok yatırım bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, inşaatı devam eden sayısız işlerin de olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Yaz-kış spor okulları, spor organizasyonları ve spor şenlikleri kapsamında hayatında hiç spor yapmamış 5 bine yakın genci sporla buluşturuyoruz. Ata sporlarımızın yaşatılması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Amatör spor kulüplerini maddi olarak da destekliyoruz. Geçen sene Bursa’daki 520 spor kulübüne toplamda 4 milyon 500 bin TL destek sağlamıştık. Bu sene ise 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon TL nakdi yardımda bulunduk. Bu aktivitelerin ve sahaların yapılması başarıları da beraberinde getiriyor. Yerel yönetici olarak bu durumdan çok mutluyum” diye konuştu.

“3 bin 100 kişi kapasiteli basketbol sahası”

Atatürk Kapalı Spor Salonu projesinden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aktaş, senelerce şehre hizmet eden, kendisi gibi birçok insanın hayatında hatıraları bulunan salonunda ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle yıkıldığını belirtti. Akademik odalarla işbirliği yaparak bir proje yarışması açtıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bursa Mimarlar Odası’na verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yarışma neticesinde bu proje ortaya çıktı. Toplam 18 bin 720 metrekarelik inşaat alanına sahip alanda 3 bin 100 kişi kapasiteli basketbol sahası ve çeşitli birimler bulunuyor. Yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu önümüzdeki dönemde aynı yerinde şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bakanımıza bu projeye ve diğer projelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa’mıza, gençlere, çocuklara ve kulüplere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Hep birlikte Atatürk ismini buraya asalım”

Bu süreçte akla hayale gelmeyecek tezviratlarsa karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Salonu yıkarken yenisini yapmayacağımızı, sanki salon eskimemiş ve sağlam bir salonu yıkıyormuşuz gibi algı ortaya attılar. ‘Atatürk’ isminden dolayı burayı yıktığımızı ifade ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Biz Atatürk’e de sahip çıkıyoruz. Ceddimiz Osman Gazi ve Orhan Gazi’ye de sahip çıkıyoruz. Yaptığımız restorasyonların hepsi ortada. Bunlar yıllardır aynı şeyleri yapıyorlar. Hakkımda tezviratlarda bulunan diğer partilerin tüm üyelerine sesleniyorum. İnşallah salonun açılışında hep birlikte ‘Atatürk’ ismini büyük bir gururla ve onurla tekrar buraya asalım. Bu spor salonunu Bursalıların hizmetine sunalım inşallah” diye konuştu.

“Biz iş yaparız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa’da müthiş spor yatırımları yaptığını dile getirdi. Bunlardan bir tanesinin de Atatürk Kapalı Spor Salonu olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Benim de burada anılarım var. Bursaspor’uyla, Sönmez Filamenti’yle, Tofaş’ıyla, Oyak Renault’uyla ve şimdi de efsane Poyrazın Kızları’yla Bursa bir spor şehridir. Şehrin merkezine böylesi güzel bir spor salonu da yakışırdı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm dedikodulara rağmen yılmadan çalıştı. Biz iş yaparız. Hizmet yaparız. Eser üretiriz. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle beraber yaptığımız eserler ortada. İki hafta önce de Bursa’da yeni eserleri hizmete açtık. Tüm bunları gençlerimiz için yapıyoruz. Alinur Aktaş da gençler için durmadan ve yorulmadan çalışıyor” dedi.

“Destek olmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin bir spor devrimi yaşadığını ifade eden Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 22 senede yapılan eserlerin ortada olduğunu dile getirdi. Binlerce tesisin yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyleyen Bakan Bak, “Eskiyen tesisleri de yeniliyoruz. Atatürk Kapalı Spor Salonu da görevini yerine getirmiş, efsane müsabakalara ev sahipliği yapmıştı. Yeniden Bursalılara hizmet etmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanmış. Salonları ve yüzme havuzuyla muhteşem bir tesis ortaya çıkıyor. Biz destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla 10 milyon çocuğa yüzme sporunu öğrettik. Uluslararası alanda başarılı sporcular çıkmaya başladı. Çocuklarımız kötü alışkanlıklar uzak tutuldu. Yapılan bu tesislere anne ve babalar çocuklarını getirsin. Bursa bir spor şehri, bursa bu tür yatırımları hak ediyor. Bu salonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa’da gençleri düşünen ve onlar için en iyisini yapmaya çalışan ekibin bulunduğunu hatırlattı. Efkan Ala, “Hizmet bizim işimiz. Başkaları, yaptığımız işlerin 10 katı konuşur ama yüzde 1’i kadar iş yapmazlar. Laf başkasının iş bizimdir. İşimiz gücümüz Bursa. Bursalı gençlere daha fazla hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Spor Salonu’nun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, spor şehri olan Bursa’ya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tekrar hizmet vermeye başlayacak olmasının sevindirici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Atatürk Kapalı Spor Salonu için ilk harç protokol üyeleri ve genç sporcular tarafından törenle döküldü.