Atatürk Kayalıkları'na doğa yürüyüşü düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde, Atatürk Kayalıkları Doğa Yürüyüşü, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ında katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Kayalıkları'na doğa yürüyüşü düzenlendi
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Balıkesir’in Gömeç Belediyesi Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde, Atatürk Kayalıkları Doğa Yürüyüşü, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ında katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye binasında toplanan yürüyüşçüler, araçlar ile Ulubeyler Gölet’e çıkarıldı. Ulubeyler Gölet’inden başlayan yürüyüş, Koca Çınar’a ulaşılması ve kahvaltı yapılması ardından, devam ederek Atatürk Kayalıklarına çıkılması ile son buldu. Çevre ilçelerden de yoğun ilgi gören yürüyüşe 300 kişi katıldı.

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