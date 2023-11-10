Atatürk Kupası Satranç Turnuvası Plato'da

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ve Plato AVM sponsorluğunda, 11-12 Kasım tarihlerinde Atatürk Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Yaklaşık 9 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu’nun tüm turnuvalarına ev sahipliği yapan Plato AVM anlamlı bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor. Özel satranç turnuvalarına da yer veren Plato AVM Yönetimi özellikle resmi bayramlarda turnuvalara daha fazla hassasiyet gösteriyor. 19 Mayıs Gençlik Kupası ve 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvaları sonrası Atatürk Kupası Satranç Turnuvası da 11-12 Kasım tarihlerinde Plato AVM’de gerçekleşecek.

Gençlerin ve çocukların satranca olan ilgisinin artmasının önemli olduğunu ve her bir turnuvanın gördüğü yoğun ilginin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Plato AVM Yönetimi; sporculara konforlu bir yarışma alanı ve dereceye girenlere verilen hediye çekleri ile bu anlamlı etkinliklere ev sahibi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca 2023 yılı sona ermeden 7-12 yaş arası satranç severlerin katılabileceği "Türkiye Şampiyonası Satranç Turnuvası" şimdiden planlanmaya başladı.