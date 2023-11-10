Atatürk, Maltepe'de saygı zinciri ve dalışı ile anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde Maltepe’de vatandaşların oluşturduğu ’Ata’ya Saygı Zinciri’ ve dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen ’Ata’ya Saygı Dalışı’ etkinlikleriyle anıldı. Saygı duruşu ve saygı zinciri dron ile görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal’i ölümünün 85’inci yıldönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş saatler 09.05’i gösterdiğinde Maltepe Küçükyalı Sahili’nde bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılanlar metrelerce uzunlukta ’Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturdu.

15 kişiden oluşan profesyonel dalgıçlar ise ’Ata’ya Saygı Dalışı’ gerçekleştirdi. Dalgıçlar saat 09.05’te ellerinde Atatürk’ün gözlerinin olduğu pankart ve Türk Bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata’yı andı.