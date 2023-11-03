Atatürk, Milli Mücadele Anı Evi'nde anılacak
İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde gerçekleştireceği törenle anacak.
İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak. Atatürk’ün vefatının 85’inci yılında kentteki okullardan öğrencilerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Atatürk’ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm vatandaşlar davet edildi.