Atatürk Odası'na ziyaretçi akını

Edirne'de bulunan Atatürk Odası'na ziyaretçi akını yaşanıyor.

Yusuf Eker
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci vefat yıl dönümü nedeniyle Edirne’de anma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenin ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Atatürk’ün Edirne’yi ziyaret ettiği esnada konakladığı Atatürk Odası ziyarete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Odası önünde yoğun kuyruk oluştu.