Atatürk Sahil Parkı'nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Gölbaşı Belediyesi, Atatürk Sahil Parkı’nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Süpürge araçları ve çalı süpürgeleriyle yapılan temizliğin yanı sıra yeşil alanlarda budama ve bakım yapıldı. Ayrıca yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme bölgelerinde de bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

"Bir şehri güzel yapan sadece belediye hizmetleri değil, o şehirde yaşayanların duyarlılığıdır"

Tüm Ankaralıları Gölbaşı’na davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Sahil Parkı’nda temizlik ve bakım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyoruz. Hem çevre temizliği hem de bitki ve peyzaj düzenlemeleriyle parkımızı yeni haftaya tertemiz bir şekilde hazırladık. Bizim için temizlik sadece görünürdeki çöpleri almak değil, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmak demektir. Özellikle çocuklarımızın oyun oynadığı, ailelerin nefes aldığı alanların hijyenine özel önem veriyoruz. Bu kapsamda sadece temizlik değil, altyapı ve bakım çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, hep birlikte bu güzellikleri korumamızdır. Çünkü bir şehri güzel yapan sadece belediye hizmetleri değil, o şehirde yaşayanların duyarlılığıdır" dedi.

Odabaşı, ilçedeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığının altını çizdi.