Atatürk şarkılarla anılacak

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde düzenlenen gecede, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı şarkılarla anılacak.

10 Kasım akşamı Merinos Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte şef Özgür Arkun yönetiminde 40 kişilik BPLAS Bursa Oda Orkestrası Solist Emirkan Yıldız’a eşlik edecek. Konserde seyirci önüne çıkacak eserler, bestelenmesinden aranjmanına, orkestra düzenlemelerine yapılan çalışmalar, BPLAS A.Ş. tarafından desteklendi.

Sözlerini Dr. Mevci Ergün’ün yazdığı, aranjörlüğünü Miraç Kutlu’nun bestelerini ve solistliğini ise Emirkan Yıldız’ın yaptığı, doğumundan ölümüne, Atatürk ‘ün 12 şarkı ile anlatılacağı konsere yoğun bir katılım bekleniyor.