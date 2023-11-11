Atatürk sevdiği türkülerle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85’inci yıl dönümünde, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nida Ateş “Fikrimin İnce Gülü” konserinde sevdiği türkülerle anıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde düzenlediği konserler dizisinde sahne usta sanatçı Nida Ateş’in oldu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen Nida Ateş “Fikrimin İnce Gülü” konserini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile çok sayıda sanatsever büyük bir

ilgiyle izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümünde gerçekleştirilen gecede Nida Ateş, Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. Atatürk’ün sevdiği türkülerle yâd edildiği gecede Nida Ateş, oda orkestrası eşliğinde sahne aldı. Orkestra düzenlemesi Anıl Edebale ve Ozan Sari’ye ait olan konserde Nida Ateş, Ege ve Rumeli

yörelerinden türküler söyledi. “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Çalın Davulları”, “Sarı Zeybek”, “İzmir’in Kavakları”, “Vardar Ovası” gibi Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendiren Nida Ateş, türkülerin öykülerini de paylaştı. Zaman zaman izleyenlerin de eşlik ettiği konserin sonunda Nida Ateş ve oda orkestrası, dakikalarca ayakta alkışlandı. İzleyenlerin yoğun talebine karşılık tekrar sahneye çıkan Nida Ateş, “Pencere Açıldı Bilal Oğlan” türküsüyle bis yaptı. Gecenin sonunda Nida Ateş ve oda orkestrasını çiçek vererek kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Türkülerle yüreğimize dokunduğunuz için teşekkür ediyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hiçbir zaman unutmadık. O’nu hep özlüyoruz, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.