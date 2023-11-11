Atatürk sevdiği türkülerle yad edildi

Bilecik Belediyesi Atatürk’ün sevdiği türküleri halkla buluşturdu.

Bilecik Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde, Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar programına vatandaşlar ile birlikte katıldı. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk’ün sevdiği şarkılara eşlik ederek programı izledi.

Programın en etkileyici ve duygusal anı ise yapay zekâ ile yapılan Atatürk’ün sesinden İki Keklik türküsünün çalmasıyla yaşandı. İki Keklik türküsü çalarken aynı anda Atatürk’ün fotoğrafları ile bir video izleyiciye sunuldu.

Bülbülüm Altın Kafeste, Kimseye Etmem Şikayet ve daha fazla türküleri ile devam eden programa katılım oldukça fazlaydı. Başkan V. Subaşı, "Ulu Önderimizi sevdiği şarkılarla andık, onun fikir ve devrimlerine olan bağlılığımızı hep birlikte pekiştirdik. Atamızı sonsuz sevgi ve özlemle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.