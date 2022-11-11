'Atatürk' temalı yarışmada dereye girenler ödüllendirildi.

Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nda düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel olarak 5.ve 6.sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ''Atatürk'' temalı kitap ayracı tasarım yarışmasında; 5.sınıf öğrencilerinden Ada Gül ve 6.sınıf öğrencilerinden Ramazan Taş 1.oldu.

Öğrencilere belge ve ödülleri okul müdürü Mustafa Elibol ve fen bilimleri öğretmeni Aslıhan Dikmen tarafından verildi.