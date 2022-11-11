'Atatürk' temalı yarışmada dereye girenler ödüllendirildi.
Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda düzenlenen ''Atatürk'' temalı kitap ayracı tasarım yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu’nda düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel olarak 5.ve 6.sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ''Atatürk'' temalı kitap ayracı tasarım yarışmasında; 5.sınıf öğrencilerinden Ada Gül ve 6.sınıf öğrencilerinden Ramazan Taş 1.oldu.
Öğrencilere belge ve ödülleri okul müdürü Mustafa Elibol ve fen bilimleri öğretmeni Aslıhan Dikmen tarafından verildi.