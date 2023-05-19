Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Manyas'ta kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Manyas ilçesinde de kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen’in kurum amirleri ve STK temsilcilerinin de katılımı ile çelenk sunumu sonrası etkinliklerin yapılacağı spor salonuna geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını takiben Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Beleidye Başkan Vekili Zerrin Tok halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutladılar. Öğretmen Kubilay Soylu tarafından Atatürk’ün Gençliğe hitabesi okunurken ardından Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Günay salonda ki tüm öğrencileriyle birlikte Gençliğin Ata’ya cevabını okudular. Öğrencilerin şiirlerini okuması ve Gençlik Merkezi folklor ekiplerinin gösterileri sunuldu. Manyas Belediyespor karate ve güreş takımının gösterileri izlenirken, bin 500 metre erkekler kros yarışmasında dereceye girenlere madalyaları Kaymakam Koray Çelik tarafından verilmesiyle birlikte tören sona erdi.