Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in Çelenk Sunma töreni ile başladı. Törenin ardından Atatürk Spor Salonu’ndaki kutlamalar için il protokolü ve sporcularla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu’nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in konuşması ile devam etti. İl Müdürü Özdemir konuşmasında, “Büyük önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz, tarihimizde önemli dönüm noktalarından biridir. 19 Mayıs, milletimizin, tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır” dedi.

“Cumhuriyetin koruyucusunun gençlik olacak”

Konuşmasının devamında gençlere seslenen İl Müdürü Özdemir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ayrıca, en büyük eserim dediği cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet ederek gençlere duyduğu sonsuz güveni dile getirmiştir. Bu bilince sahip gençlerimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emaneti olan cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedeflere ulaşılması adına üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış gençlerimiz, ülkemizi en iyi bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki inancın, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere milletimiz fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Program Müdür Özdemir’in konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti. Halk oyunları branşında eğitim alan sporcuların gösterisi salonda coşku ile karşılandı. Konserle devam eden programın, gençlik merkezi eğitmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu gitar ve bağlama dinletisi büyük beğeni topladı. Spor gösterileriyle devam eden program sırasıyla taekwondo, jimnastik, halter, kick boks ve karate branşında milli olan sporcuların gösterileri ayakta alkışlandı. Program çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül takdim edilmesinin ve Bilecik Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan eğitim stantlarının tanıtılmasının ardından son buldu.

Kutlamalara Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, il protokolü, sporcular, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.