Bilecik’te bir okulda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı sebebi ile Atatürk’ü zeybek oynarken canlandıran kız öğrenci büyük beğeni topladı.

Bilecik kent merkezinde başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere birçok okulda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü düzenlendi. Bunlardan en anlamlısı özel bir okulda gerçekleştirildi. Saat 9’u 5’geçe bütün öğrenciler hep birlikte saygı duruşunda dururken, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular. Okul Müdürü Zafer Bozkurt günün anlam ve önemine değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümü. Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet`in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır" dedi.

Konuşmanın ardından oku öğrencilerin oratoryo gösterinin izlendi. Ardından okulun öğrencisi Derin Su Toka üzerinde Atatürk’ün 2 Şubat 1938 günü Bursa Belediyesi tarafından bir baloya katılan Atatürk’ün o gece oynadığı ’Sarı Zeybek’i canlandırdın. Atatürk’ün o gün giydiği kıyafetlere benzer bir giyim yapan öğrencinin oynadığı ’Sarı Zeybek’ bazı öğretmenler gözyaşlarına hakim olmadı. Gösteri sonunda öğrenci zeybek sonunda Atatürk’ün ’ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ uzun süre alkışlandı.

Program 2 öğrencinin ellerindeki meşalelerle nöbet tuttuğu Atatürk heykeline karanfil bırakılmasıyla son buldu. Aynı okulun öğretmenleri ve öğrencileri ardından Cumhuriyet Meydanına çelenk bıraktı.