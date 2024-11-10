Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümünde Silivri'de Anma Töreni Düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle, 10 Kasım 2024'te Silivri'de anma töreni düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefaatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Gürcan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı başta olmak üzere siyasi partiler ve dernekler de çelenklerini sundu. Saat 09.05'te çalan sirenlerle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.