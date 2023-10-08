Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin Yıldönümü kutlandı

Atatürk’ün Bandırma’ya gelişinin 98’inci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Bandırma Belediye İskelesi’nde yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü temsil eden Ayyıldızlı Türk Bayrağı römorkörle iskeleye getirildi. Bayrağı taşıyan öğrenciler tarafından Kaymakam Engin Aksakal’a teslim edilen bayrağı, Kaymakam Aksakal öperek teslim aldı. Tören sırasında Bandırma Limanı’nda ve körfezde demirli bütün gemiler sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti

İskeledeki törenin ardından ikinci tören Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören çelenklerin sunulmasına müteakiben Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Tosun “Bugün şehrimiz adına tarihi bir günü yaşamanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün 100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize teşriflerinin 98. Yılı Bu necip millet zor ve çetin geçen işgal yıllarında kelimelerle ifade edilemeyecek derecede acılarla karşı karşıya kaldı. Ümitsizliğe kapılan, karanlığa boğulan o yıllarda genç bir komutan çıktı. Yüreğinde vatan sevgisi, gözlerinde umudun ışığı, zihninde tek bir düşünce Ya İstiklal Ya Ölüm! Onun önderliğinde başlatılan ulusal bağımsızlık mücadelemizde büyük bir kurtuluş destanı yazıldı" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirler, halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı vekili Hv .Ulş.Alb.Komutan Alihaddin Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ,İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.