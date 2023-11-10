Atatürk'ün en sevdiği yemekler ikram edildi

İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılında en sevdiği yemekleri ikram etti.

İzmit Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü dolayısıyla camilerde kuru fasulye ve pilav ikramında bulundu. Atatürk’ün en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ikramı Zincirlikuyu, Mehmet Ali Paşa, Kuruçeşme Merkez, Fevziye, Alikahya Hayırseverler, Yeni Cuma Cami ve Belsa Plaza A Blok önünde vatandaşlara ikram edildi. Yemek ikramı programına başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürleri de katıldı. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.