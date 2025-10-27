Atatürk'ün kıyafetleri Ataşehir'de sergilenecek

Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca giymiş olduğu kıyafetler, açılacak olan sergide ziyaretçilerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi ve Yenişehir Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Boyunca Giymiş Olduğu Askeri ve Sivil Kıyafetler Sergisi" düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan sergi; 28 - 29 - 30 Ekim tarihlerinde 09.00 - 20.00 saatleri arasında İçerenköy Mahallesi’nde bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün giymiş olduğu kıyafetlerden esinlenerek aslına uygun olarak hazırlanan serginin açılışı, 28 Ekim Salı günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Ataşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Ataşehir Yenişehir Mahalle Muhtarı Mustafa Arı’nın öncülüğünde düzenlenen serginin sunuculuğunu ise Tuğba Özay yapacak.