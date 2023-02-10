Atatürk Üniversitesi depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı etkiler oluşturan depremler sonrasında Atatürk Üniversitesi hızlı bir şekilde organize olarak deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de gerçekleşen depremin ardından dünyanın en büyük felaketlerden birini yaşayan ülkemizde devletimiz, tüm birimleriyle harekete geçerek arama kurtarma çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü ve çok geniş bir alana yayılan felaket bölgesindeki vatandaşların kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirleri ivedilikle aldı.

Atatürk Üniversitesi de bu büyük afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için çalışmalarını ilk günden itibaren sürdürüyor. Bu kapsamda; ilk andan itibaren üniversite yönetimi olarak depremle ilgili kriz yönetim stratejisinin belirlendiği toplantıyla arama kurtarma ve sağlık çalışmalarında görev alacak profesyonel bir ekip oluşturuldu.

100 Kişilik Ekip Deprem Bölgesinde

15 doktor, 29 sağlık personeli, 2 deprem uzmanı, 3 acil yardım ve afet yönetim uzmanı, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 3 iş makinesi operatörü ve üniversitenin çeşitli birimlerindeki 46 teknik personel ve arama kurtarma ekibinden oluşan 100 kişilik ekip; beraberinde sağlık, giyim, gıda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemelerin yer aldığı 4 araçlık konvoyla yola çıktı ve akşam saatlerinde Malatya’ya ulaştı.

Sağlık ekibinde yer alan doktor ve hemşireler muhtelif hastanelerde göreve başladı. Teknik ekip ise Malatya merkezde arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Kurulan çadır mutfakta 2 aşçı ile depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Gönderilen ilk ekibin ardından arama ve kurtarma çalışmalarında deneyimli gönüllü başvuru çağrısı yapılarak AFAD’a yönlendirildi.

Deprem Raporu Kamuoyu ile Paylaşılacak

Bunun yanında, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinden ilgili öğretim üyeleri bölgedeki olası riskleri inceleme ve tespit etme noktasında çalışma yürütmeleri için görevlendirildi ve bölgeye gönderildi. Ekibin olay yeri incelemeleri ve çalışmaları sonucunda hazırlayacakları rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

Bölgeye İlk Günden İtibaren Yardım Malzemesi Akışı Sağlandı

Diğer yandan tüm mensuplara yapılan duyuruyla AFAD’ın belirlediği ihtiyaç listesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı bünyesinde bir yardım kampanyası başlatıldı, başta Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri ve velileri olmak üzere akademik ve idari personel ile hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar AFAD ile koordinasyon kurularak depremden bir gün sonra araçlarla Malatya’ya ulaştırıldı. Ayni yardım kampanyası devam etmekte olup AFAD tarafından güncellenen ihtiyaç listelerine uygun olarak bölgeye sevkiyat sürdürülüyor.

Bağış Hesap Numaraları Personel ile Paylaşıldı

Ayni yardımların yanı sıra nakdi yardımda bulunmak isteyen üniversite mensuplarına yönelik duyurular yapılarak AFAD Deprem Bağış Hesap numaraları personel ile paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan AFAD deprem bağış hesabına para yardımı yapıldı.

Üniversite Ekmek Fabrikasından 75 bin 500 Ekmek Üretildi ve Gönderildi

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi pilot ekmek fabrikasında hem Atatürk Üniversitesi adına hem de Kızılay ve Erzurum Ticaret Borsası adına şimdiye kadar 75 bin 500 ekmek üretildi ve Kızılay eliyle deprem bölgesine gönderildi.

Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrencilerle İletişime Geçildi

Bunların dışında depremden etkilenen üniversite öğrencileri için iletişim hattı kuruldu. Deprem bölgesinde bulunması muhtemel 6 bin 500 öğrenciyle iletişime geçilerek ihtiyaçları durumunda irtibat kurabilecekleri telefon numaraları ve e-posta adresi kendileriyle paylaşıldı. Ayrıca ilgili birimler tarafından depremzede öğrenci ve personele ilişkin psikolojik destek sağlama konusunda çalışmalar başlatıldı.

Hastane Depremzedeler İçin Hazırlandı

Atatürk Üniversitesi hastanesinde deprem bölgesinden gelebilecek yaralılar için yoğun bakım ve servislerde alanlar hazırlanarak gerekli düzenlemeler yapıldı. Üniversite mensupları, kan bağışı konusunda bilgilendirerek hangi noktalarda kan vereceklerine ilişkin yönlendirmeler yapıldı.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Olarak Aziz Milletimizin Yanındayız”

Yaşanan afetle ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, aziz Türk milleti ise fedakâr ve yardımseverdir. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağımıza olan inancımız tamdır. Biz de hem bölgeye gönderdiğimiz ekiplerimiz ve yardım malzemelerimizle hem de üniversitemiz konukevlerinde misafir ettiğimiz depremzedelerimizle milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, böyle bir felaketin ve acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak aziz milletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü destek için tüm kaynaklarımızı seferber ederek hazır bulunduğumuzu bir kez daha bildirmek istiyorum” dedi.