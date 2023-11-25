Atatürk ve Çocuk Müzesi tanıtıldı

Yalova Müze Müdürlüğü tarafından Çağdaş Müzecilik Sempozyumu'nda Atatürk ve Çocuk Müzesi'nin tanıtımı yapıldı.

Atatürk ve Çocuk Müzesi tanıtıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Yalova Müze Müdürlüğü tarafından Çağdaş Müzecilik Sempozyumu’nda Atatürk ve Çocuk Müzesi’nin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Turizm İl Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sempozyum Kocaeli Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen Çağdaş Müzecilik Sempozyumu’na katılan Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey, 3. oturumda sunumunu gerçekleştirdi. Özbey, sunumunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’daki Baltacı çiftliğindeki bulunan ve “Atatürk ve Çocuk Müzesi” adı altında faaliyet gösteren tarihi köşkte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sunumda Sığırtmaç Mustafa’nın Atatürk ile karşılaşmasının anlatıldığı video da yer aldı.