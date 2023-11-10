Atatürk vefatının 85. yılında Nilüfer'de özlemle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yılında Nilüfer’de düzenlenen törenle anıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda ve Alaaddinbey Hizmet Binası önünde düzenlenen törenlerde bütün çalışanlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Nilüfer Belediyesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu, meydanı dolduranlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz 15 yaşındayken kurucu liderini kaybettiğini belirterek, “O’nun kaybı Cumhuriyet’in siyasi geleceği hakkında endişeler de oluşturdu. Ama öyle sağlam temeller attı ki, nice badireler atlatsa da Cumhuriyetimiz, Atatürk ilkeleri doğrultusunda 100 yıldır ayakta. Bu da Atatürk’ün ne kadar benzersiz ve yeri doldurulamaz, gerçek bir lider olduğunun göstergesi. Zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın sonunda kendisine “Başardınız Paşam” diyenlere, “asıl mücadelemiz şimdi başlıyor” diyerek Türk ulusunun aydınlanma sürecini başlattı. Bize yurttaş olmayı öğretti. Özgürlüğü öğretti. Direnmeyi ve güzel günlere inanmayı öğretti” diye konuştu.

Cumhuriyet’i ikinci yüzyıla taşırken, akıl ve bilimin ışığında ilerlemeye, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlarken, biliyoruz ki asıl mücadelemiz henüz bitmedi. Atatürk ilkeleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

Başkan Erdem konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitleri rahmet ve şükranla anarak bitirdi.