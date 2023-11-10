Atatürk vefatının 85. yılında TBMM'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk vefatının 85. yılında TBMM'de anıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında TBMM’de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde TBMM’deki Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle anıldı. Törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grupları ve diğer yetkililer katıldı. Bozdağ’ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman