Atatürk, vefatının 87. yılında Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle andı. Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen anma töreni, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Düzenlenen törene, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Törende açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Atatürk’ü anlayan ve fikirlerini geleceğe aktaran genç nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Gazi’yi anlamak, bu ülkeyi anlamanın ta kendisidir"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk bırakma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün hem askeri hem de fikri mücadelesine vurgu yaparak, "Gazi’yi anlamak, bu ülkeyi anlamanın ta kendisidir. Bu milletin varoluş sebebinin ta kendisidir. İnsanlığa hizmet etmenin ta kendisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem askeri yönünü hem de bu ülkenin yönetimi adına neler yaptığını iyi bilmemiz lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en güzel çağlarında, okul yıllarında dahi bu vatan için kendini askerlik vazifesiyle yetiştirmiş; daha sonrasında asker olduğu dönemler dahil olmak üzere vatanın bütün cephelerinde savaşmış; bu millet, bu insanlık için mücadele vermiş bir şahsiyettir. Sene 1923, o şanlı Cumhuriyetimiz kurulmuş. Sene 1938, matemle andığımız güne kadar geçen 15 sene içerisinde ülke hem endüstri de hem teknikte hem akademik dünyada hem spor alanında hem de bu milletin inanç ve milli değerlerinin var olması adına öyle işler yapmıştır ki; zannedersiniz ki 150 senede yapılmış işler. Atatürk’ü anlarken, yanında gerçek milli ve manevi değerleri olan insanları da iyi analiz etmemiz lazım. Birileri gibi ‘Ne olursa olsun bizim dergahımız yaşasın’ deyip milli duygularını yitirenler, İngiliz ve Amerikan mandalarına ram olurken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ‘Vatan sevgisi imandandır’ diyerek kendi öz kültür kodlarıyla akla, ilme, fenne ve felsefeye dayalı inanç tarzıyla, geçmiş atalarından aldığı o manevi ruhla hareket etmişlerdir" dedi.

Mevlid-i Şerif programı da düzenlenecek

Atatürk’ün vefatının 87’nci yılı dolayısıyla akşam namazında İncirli Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif programı da düzenleneceği belirtildi. Programda, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar okunacak. Programın sonunda ise katılımcılara Keçiören Belediyesi tarafından lokma ikramında bulunulacak.