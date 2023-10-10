Atatürk Yaşam kompleksi 7'den 70'e herkese hitap ediyor

Altıeylül Belediyesi ilçeye yakışan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Seçildiği günden bugüne kadar Altıeylül’ü daha yaşanabilir ilçe yapma yolunda emin adımlarla yürüyen Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın projeleri bir bir hayata geçiyor.

Başkan Avcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi projesi içerisinde bulunan Kütük Kafe’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi bittiğinde tam donanımlı bir spor ve yaşam kompleksi olacak.

Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan Altıeylül’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. İnşaatı devam eden Yaşam Kompleksinin içerisinde yer alan çocuk parkı, Ay yıldızlı amfi tiyatro ve kütük kafede bittiğinde Altıeylüllü vatandaşların beğenisini toplayacak.

Başkan Avcı, "Altıeylül’e projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve kafeterya ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Projemiz içerisinde yer alan ayyıldızlı bayrağımızı simgeleyen amfi tiyatromuz, çocuk parkımız ve ahşaptan yapılan kütük kafemizle tam bir yaşam kompleksi olacak. Sosyal Belediyecilik ve Eser Belediyeciliği anlayışıyla hareket edip vatandaşlarımıza projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi diğer projelerin bitimiyle birlikte Alteylüllü vatandaşların ve Balıkesirlilerin uğrak yeri olacak"diye konuştu.