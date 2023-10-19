Atatürkçü Düşünce Derneğinde Girgin Dönemi

Atatürkçü düşünce derneği Silivri şube başkanlığına Rahim Girgin seçildi.

Atatürkçü Düşünce Derneğinde Girgin Dönemi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Atatürkçü düşünce derneği silivri şubesinden yapılan açıklamada “Atatürkçü düşünce derneği Silivri şube başkanımız sayın Aziz Kalaman, işlerinin yoğunluğu nedeni ile kendi isteği ile Atatürkçü düşünce derneği silivri şube başkanlığından istifa etmiş olup, yine yerine silivri Atatürk düşünce derneğinde yönetim kurulu üyemiz sayın Rahim Girgin, Atatürk düşünce derneğinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle Silivri şubesi başkanı seçilmiştir” ifadelerine yer verildi.