Ateş savaşçıları deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Yaz aylarında orman yangınlarında yeşil vatanı kurtarmak için alevler ile savaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT) 10 ilde etkili olan deprem bölgesinde de can kurtarmak için mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük hasara neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası Muğla’daki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları deprem bölgesinde kurtarma ekiplerine katkıda bulunmak için Muğla’dan felaketin yaşandığı illere gitti.

Muğla’dan deprem bölgesine giden kurumlardan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT) ekipleri de yaz aylarında alevlerle sürdürdüğü mücadeleyi deprem bölgesinde kış şartlarında insan kurtarmak için sürdürüyor. Orman arama kurtarma ekipleri enkaz altından canlı kurtarılan çok sayıda depremzedeyi taşıyarak sağlık ekiplerine teslim ediyor.