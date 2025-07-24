Ateşin ortasında kahramanca mücadele ettiler, şimdi sonsuzluğa uğurlanıyorlar
Orman yangını şehitleri ailelerine teslim edildi, düzenlenecek tören için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.
Orman yangını şehitleri ailelerine teslim edildi, düzenlenecek tören için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne götürüldü.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek tören için konvoy halinde camiye götürüldü. Törene devlet protokolünden üst düzey katılım bekleniyor.