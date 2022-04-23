Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı

Bursa'da atını aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturan kişi gözaltına aldı. Atın aracın arkasında koştuğu o anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.

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  • 23.04.2022 12:37
  • Güncelleme: 23.04.2022 15:23
Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’da atını aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturan kişi gözaltına aldı. Atın aracın arkasında koştuğu o anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.

Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki görüntülerden yola çıkan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kısa sürede savcının talimatıyla gözaltına alınan H.H.B. (60), mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsa Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplamda 1055 lira idari para cezası kesildi.

İHA

SHA Editör
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