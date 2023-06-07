Atiba Hutchinson taraftarı ile vedalaştı

Beşiktaş’ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, sezonun son müsabakası öncesi siyah-beyazlı taraftarlar ile vedalaştı. Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından plaket takdim edilen tecrübeli oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson’a veda edildi. Karşılaşma öncesi futbolcular üzerlerinde Atiba’nın forma numarası olan 13 numaralı tişörtler ile sahaya çıktı. Isınmaya çıktığı sırada taraftarlar tarafından pankartlar ve tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulunulan Beşiktaş’ın deneyimli orta sahası Atiba, duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından plaket verilerek onurlandırılan Kanadalı yıldız oyuncu, tüm tribünler ile tek tek vedalaştı.

Atiba Hutchinson, 2013-2014 sezonundan itibaren formasını giydiği Beşiktaş ile 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.