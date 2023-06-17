Atık malzemeler bu ellerde hayat buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dünya bırakmak hedefiyle hayata geçirdiği ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam’ projesinde ‘Değiştir Dönüştür’ atölye çalışmaları başlatıldı.

Spordan sosyal ve kültürel etkinliklere, eğitimden danışmanlık hizmetlerine kadar pek çok hizmet “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam’ projesiyle vatandaşlara ulaştırılıyor. Gelecek nesillere bırakılacak evrenin daha yaşanabilir olması gayretiyle ‘Değiştir Dönüştür’ atölye çalışmaları başlatıldı. Atölye uygulamalarıyla tüketimin azaltılması hedefleniyor.

Doğadaki hammaddeler ve evlerde bulunan materyalleri birleştiren katılımcılar bu sayede maliyetsiz yeniden kullanılabilir vazo ve oda kokusu şişeleri tasarlanıyor. Atölyeye katılım sağlayan kadınlar aynı zamanda sosyal bir ortamda arkadaşlıklarını pekiştirip, kaliteli bir zaman geçirme imkanı buluyor. Yetkililer ise çöplerin aslında değersiz olmadığını, çöpün içinde görülen birçok maddenin tekrar hammadde olarak değerlendirilebildiğini aktardı.