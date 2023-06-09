Atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

Başiskele’de toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokak hayvanları için yeni yuvalar yapılıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçede toplanan atık malzemeleri değerlendiriyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokaktaki can dostları kedi ve köpeklere yeni yuvalar yapılıyor. Belediye ekipleri, yıl içerisinde belediye birimleri tarafından kullanılan malzemelerden arta kalanlar ya da hurda olarak toplanan geri dönüşebilir malzemeleri atölyelerde yeniden işleyerek, sokak hayvanları için sıcak yuva haline getiriyor.