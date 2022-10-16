Atık malzemelerle yapılan eserler öğrencilere burs olacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ressam Semra Kasap’ın atık malzemelerle yaptığı resimlerden oluşan sergisine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya’nın da hazır bulunduğu sade bir açılışla beğeniye sunulan sergideki eserlerin atık karton, çuval, kumaş, tel kablo, atık metaller, çeşitli taşlar gibi materyallerle yapıldığı öğrenildi. Serginin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ressam Semra Kasap, daha önce çeşitli karma sergilere katılıp, kişisel sergiler açtığını belirterek, “Bu benim Ayvalık’taki ilk kişisel sergim. Emekli olduktan sonra resim çalışmalarıma ağırlık verdim ve bu süreçte çok sayıda eserler ortaya çıkardım. Bugün bu eserleri sergileyerek elde edeceğimiz gelirin özellikle ‘Kardelen’ adını verdiğimiz kız öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için kullanılacak olması beni çok mutlu ediyor” dedi.

Eserlerinde tamamen serbest bir teknik kullandığını kaydeden Kasap, “Eserlerimde daha çok geri dönüşüm malzemeleri kullanıyorum. Çizimlerimin herhangi bir kuralı yok. Atılabilecek, sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde her türlü atık malzemeyi kullanarak, o anki içimden gelen renk, ışık ve doku çalışması yaparak yeni bir armoniyi ortaya çıkarıyorum. Tamamen doğaçlama olarak yaptığım eserlerimde işlediğim konuyu yorumlamak sanatseverlere kalıyor” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya da, sanatçı Semra Kasap’ı üniversite ve liselerde eğitim gören öğrenciler için açtığı sergi nedeniyle kutladı.