Atık suları denize deşarj edilen otele 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası

Aydın’da foseptiğin taşması sonucu atık suların yağmur suyu hattı ile denize deşarj edildiği tespit edilen otele 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde bulunan turizm işletmesinin atık sularının denize deşarj edildiğine ilişkin ihbar üzerine Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan otele ait foseptiğin taşması sonucu atık suların yağmur suyu hattı ile denize deşarj edildiği tespit edildi. Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye Çevre Kanunu hükümlerine göre 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası uygulandı. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin ise adli süreç devam ediyor.