Atık yağ getirdi, robot süpürge sahibi oldu

İnegöl Belediyesi’nin “Hem çevremizi hem annemizi önemsiyoruz” sloganıyla Anneler Günü çerçevesinde düzenlediği atık yağ toplama kampanyasına 60 litre yağ getirerek en yüksek katılımı sağlayan Ayşegül Demiray’a robot süpürge hediyesini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

Kampanyaya 35 kişi katılım sağlarken, 450 kilo atık yağ toplandı. Ayşegül Demiray isimli vatandaş, 60 kilo atık yağ teslim ederek kampanyayı birinci olarak tamamladı. Ayşegül Demiray’a hediyesi bugün encümen salonunda düzenlenen törende Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.

Hediye takdim töreninde bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bu yıl Anneler Günü ile atık yağ toplama kampanyasını bir vesileyle buluşturup aynı zamanda çevre konusuna da dikkat çekmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Annelerimiz hayatımızın kıymetlileridir. Her insanı bir anne yetiştirdi; sevgisiyle, ilgisiyle hayata hazırladı. Ben tüm annelerimize hürmet ve saygılarımı iletmek istiyorum. Hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanların da kıymetinin bilinmesini arzu ediyoruz. Herkes annesinin kıymetini hayattayken bilsin inşallah” dedi.

Çevre konusunda pek çok çalışmanın yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle çevre bilincinin arttırılması noktasında pek çok konu başlığında adımlar atıyoruz. Şehir hepimizin, çevre hepimizin. Bunlar sadece belediyenin uhdesinde olan konular değil. Dolayısıyla herkesin bu konuya sahip çıkmasını, görevini, vazifesini en iyi şekilde yerine getirmesini istiyoruz. Burada özellikle atık yağların evlerimizin giderlerine dökülmesi tehlikeli bir durum. Bunun da bir bilince dönmesi adına bir çağrıda bulunmuştuk. ‘Hem Çevremizi Hem Annelerimizi Önemsiyoruz’ sloganıyla 2-11 Mayıs tarihleri arasında nebati atık yağ toplama kampanyasını başlattık. 35 vatandaşımız atık yağları toplayarak kampanyaya katılım sağladı. 5 litre ve üzeri yağları da talep edilmesi durumunda adreslerden giderek teslim aldık. Bu kampanyada da 450 kilo atık yağ topladık. Ayşegül Demiray hanımefendi 60 kilo yağ toplayarak en yüksek katılımla bu anlamda birinci oldu. Biz de kendisine hem anneler günü vesilesiyle hem de kampanya çerçevesinde hediyemizi takdim edeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşma sonrası Ayşegül Demiray’a hediyesi takdim edildi.