Atık Yönetimi Programı toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daha temiz bir kent için atık yönetimi konusunda uygulanması planlanan uygulamalara ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

Atık Yönetimi Programı toplantısı gerçekleştirildi
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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daha temiz bir kent için atık yönetimi konusunda uygulanması planlanan uygulamalara ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

Kent genelinde uygulanması planlanan atık yönetimi programı çerçevesinde yapılacak denetimlerin ve atık toplama çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya Başkan Gökhan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin, Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, Zabıta Müdürü Mustafa Ada, Velolia şirketi temsilcileri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelleri katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Toplantıda kent genelinde atıkların toplanması, gelişi güzel atılan atıkların zamanında atılması amacı ile yapılacak denetimler ve atıkların bertaraf edilmesi amacı ile uygulanacak programa ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.