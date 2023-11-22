Atık yönetimi tüm insanlığın sorunu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ve Atık Yönetim Merkezi, Avrupa Atık Azaltım Haftası nedeniyle geniş bir etkinliğe imza attı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde “Ambalaj Atıklarının Azaltımı” başlığı altında gerçekleştirilen programın açılış törenineBUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademik ve idari personel, kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, atık konusunun tüm insanlığı ilgilendiren özel bir başlık olduğunu vurguladı. Atıkların, doğal kaynakların tüketimi ve gündelik hayatın sürdürülebilirliği anlamında geniş bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Mevcut sorunla ilgili farklı görüşler ve çözüm önerileri bulunuyor. Mevcut üretim ve tüketim döngümüzde ısrar edersek, işlerin bir süre sonra sarpa saracağını anlamak çok zor değil. Sistemin bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün görünmüyor. Bunun için de akademik çevre, iş dünyası veya sosyal sorumluluk çalışması yürüten gruplar farklı çözüm önerileri sunuyor. Bu çözüm önerileri genelinde alınacak tedbirlerin de bir kısmının uygulanmaya başladığını görüyoruz. Bugün gelinen noktada bakanlıklarımızdan birinin adında İklim Değişikliği ifadesi var. Bunu 20 yıl önce düşünmek çok zordu” diye konuştu.

Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik üniversitenin önceliği

Türkiye’nin dünya gayrisafi milli hasıla içerisinde yüzde 1’lik bir dilimde bulunduğunun altını çizen Rektör Yılmaz; “Aynı oranda dünya için kirlilik ürettiğimizi de var sayabiliriz. Ancak elbette bu oranın çok daha üstünde kirlilik üreten ülkelerin olduğunu biliyoruz. En nihayetinde bu durum küresel ve hayati bir sorun halini almıştır. Tüm insanlığı ilgilendirmektedir ve haliyle de önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir. Üniversite olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğun sonuna kadar farkındayız. İlk etapta bu konuyla ilgilenecek, üniversitemiz ve kampüsümüzü daha yaşanabilir bir ortam haline getirmek için proje üretecek bir Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü kurduk. Koordinatörlüğümüz de bugüne kadar örnek teşkil edecek çalışmalara imza attı. Daha nitelikli bir kampüs ortamının oluşturulması ve bunun sürdürülebilirliği için faaliyetler yürütüyoruz. Bugünkü programa da çevre duyarlılığı, atık yönetimi ve bireylerin bilinçlendirilmesi anlamında kıymet veriyoruz. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Arzu Çahantimur ise konuşmasında etkinliğin amacının atık yönetimi konusunda genel bir farkındalık oluşturulması olduğu söyledi. Bu yıl ambalaj atıkları temalı çok sayıda program düzenlendiğini açıklayan Prof. Dr. Arzu Çahantimur; “En son yapılan araştırmaya göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde kullanılan plastiklerin yüzde 40’ı, kağıtların da yüzde 50’si ambalaj için ayrılıyor. Hayati döngüsünün son aşamasına baktığımızda da ambalaj atıkları belediye katı atıklarının yüzde 36’sını oluşturuyor. 2009’da 66 milyon ton olan ambalaj atığı, 2019’da 78,5 milyon tona çıkmış. Bu da kişi başına yaklaşık 173 kilogram demek. Yani bir kişi 10 yılda 173 kilodan fazla ambalaj atığı üretmiş. Bu rakamlar oldukça önemli. Bir birey olarak topluma nasıl katkı sağlayabileceğimizi, toplumların da dünyaya sağlayacağı katkıları dikkatlice ele almamız gerekiyor” dedi.

Belediyelerin ve üniversitenin atık yönetim çalışmaları anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selnur Uçaroğlu, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ada, BUÜ Atık Yönetim Merkezi Koordinatörü Serkan Karakaya, Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Çağlar Eksi ile Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Dilek Yosun, çevre ve atık yönetimine dair yürüttükleri çalışmaları sundu.

BUÜ KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ve Hayali Nevzat Aydın’ın hazırladığı Karagöz ve Hacivat gösterisinin ardından konuşmacılara katılım sertifikası takdim edildi.