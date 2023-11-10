Atikhisar caddesi lavantalar ile donatıldı

Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin daha güzel ve estetik bir görünüm kazanması amacı ile yeşil alanlarda gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Çanakkale Belediyesine ait seralarda bu yıl içerisinde üretilen 50 bin lavantanın dikimleri sürerken, özellikle kuraklıkla mücadelenin edildiği bu dönemde su toleransının yüksek olması sebebi ile tercih edilen lavantalar, su tasarrufunu sağladığı gibi mis kokusu ile kent girişi Atikhisar Caddesini güzelleştirecek.