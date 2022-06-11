Atıklar bu merkezde ekonomiye dönecek

Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Selimpaşa 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Geri dönüşüm atıklarının yerinde ayrıştırılması amacıyla Silivri Belediyesi tarafından uygulanan “Artı Kart” sisteminin de tanıtıldığı açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Tesisin duvarlarındaki çevre temalı resimler ve öğrencilerin taşıdıkları dövizlerde yazılı “Temiz doğa güzel gelecek” mesajları dikkat çekti. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli törene katıldı.

DODURKA: “ÇÖP KAVRAMINI ÇÖPE ATMALIYIZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Hepimizin geleceğini tehdit eden konulardan bir tanesi çevre kirliliği meselesi. Ülkemizde her yıl 100 milyon tondan fazla atık toplanmakta ve bunun büyük bir çoğunluğunu evsel atıklar oluşturmaktadır. Evsel atıklar içeriği bakımından çok değerli materyalleri içeriyor. Bu atıklar kentlerin de en önemli sorunlarından biridir. Sorunların çözülmesi için belediyelerimiz bakanlığın da onayıyla entegre atık yönetim planı oluştururlar. Bu planın işlemesinde temel nokta atıkların ayrıştırılarak toplanmasıdır. Ayrıştırılan bu atıklar depolara gideceği yerde geri dönüşüm noktalarına gönderilerek ekonomiye kazandırılmakta. Bunun başarılı olabilmesi için en önemli alt yapı bugün açılışını yaptığımız atık getirme merkezleridir. Bu merkezler sadece atık toplayan değil aynı zamanda bizlerin bilinçlenmesi için de önemli bir işlev görmekte. Bir akademisyen olarak belirtmek istiyorum ki belediyemizin bu tesisleri kurması tek başına yeterli değil. Sıfır atık çalışmaları evlerde başlamalı. Vatandaşımızın da sıfır atık konusunda yeterli bilince sahip olması lazım. Ben bu bilince sahip bir ilçede yaşadığım için çok mutluyum. Artık çöp kavramını lügatten çıkarıp çöpe atmalıyız. Çünkü dünyada hiç bir şey çöp değildir. Hiçbir şeyi atmak gibi bir lüksümüz yok. Bunlar ekonomi için de o kadar değerlidir ki zaman zaman çöp ithal edebiliyoruz. Silivri Belediyemizin artı kart uygulaması da vatandaşlarımızın evsel atıklarını ayrıştırarak toplamasına büyük katkıları olacak.” dedi.

“BİNLERCE TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILACAK”

Atık Getirme Merkezi hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İlçemiz genelinde yürütmekte olduğumuz atık yönetimi çalışmalarında önemli bir yeri olan bu merkezimizi bugün itibarıyla hizmete açıyoruz. Bu tesiste vatandaşlarımız ve kurumlardan toplanan; kâğıt, plastik, metal, cam, atık bitkisel yağ, atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler, iri hacimli atıklar, tekstil ürünleri ve ilaç atıkları, burada geri dönüşüm, geri kazanım ya da bertaraf tesislerine gönderilmek üzere depolanacak. 1500 metrekarelik alanda kurulan tesisin içerisinde; Teknik Atölye, 60 tonluk kantar, Atık Cam ve Dal-budak Deposu, Ömrünü Tüketmiş Lastik ve İri Hacimli Atık Deposu, Karışık Ambalaj Atık Deposu, Tekstil Atık Deposu, Malzeme Deposu, Atık Öğütme Alanı, İdari Ofisler ve atık toplama ekipmanları yer alıyor. Merkezimize bağlı olarak çalışan mobil atık getirme merkezleri ile birlikte; çöpe atılacak atık miktarını azaltmayı, her yıl binlerce kilogram değerlendirilebilir atığı ekonomiye geri kazandırmayı ve böylece doğal kaynaklarımızı doğayı korumayı hedefliyoruz.”

“BU SORUMSUZLUĞA DUR DEME VAKTİ GELDİ GEÇİYOR”

Konuşmasında çevre kirliliğinin etkilerine değinen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Dünyanın imkânları sınırsız, kaynakları ise tükenmez değildir. Bu anlayışla ormanların yanması, buzulların erimesi, denizlerin ısınması, iklim değişiklikleri, erozyonların yaygınlaşması, su baskınları, çamur taşıyan seller, asit yağmurları, balık türlerinin yok olması, çevre kirliliği, dünyanın doğal ve tarihi dokusunu mahvetmektedir. Bilinçsiz atık kullanımı, orman ve yeşil alanlara zarar verilmesi, denizlerimizin kirletilmesi gibi etkenlerle sebep olunan ve yaşadığımız çevre sorunları, baş edilmesi güç problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık bu duyarsızlığa, bu sorumsuzluğa, bu umursamazlığa topyekün dur dememizin vakti gelmiştir ve geçmektedir. İnsanlar dikkat ettiği ve özen gösterdiği ve bilinçlendiği takdirde temiz bir doğa ve dünya mümkün olabilir. Geride bıraktığımız pandemi dönemi, bizlere kişisel temizliğin insan hayatındaki önemini bir kez daha hatırlatırken, yine geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası sorunu da, çevreye karşı dikkatli davranmamız gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir.” dedi.

“ÇEVREYİ VE DOĞAYI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Silivri Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “İlçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda çevreyi, doğayı ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Sahillerimizi, havayı, suyu ve doğal kaynaklarımızı korurken, ağaçlandırma ve park çalışmalarımızla ilçemizin yeşil alan kapasitesini artırıyoruz. 2021 yılında 10.000 ağacı toprakla buluşturduk, 2022 yılında da yine Silivri genelinde 10.000 ağaç hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için büyük gayret gösteriyoruz. Bakanlığımızın Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne başvurarak almaya hak kazandığımız Sıfır Atık Belgemiz, gösterdiğimiz hassasiyetin en güzel vesikası olmuştur. Yine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 17 Mayıs’ta düzenlenen törende Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görülmemiz, gayretlerimizin bir başka örneğini ifade etmektedir.” dedi.

“VERECEĞİNİZ DESTEK DAHA GÜZEL YARINLAR İÇİN OLACAK”

Atıkların geri dönüşüme kazandırılabilmesi için vatandaşların desteğine de ihtiyaç duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Salı günü çevre dostu bir proje olan Selimpaşa Kapalı Pazar Yeri Etkinlik Alanı ve Güneş Enerji Sistemi (GES) Projemizin temel atma törenini gerçekleştirdik. İlçemizde yaptığımız çalışmalar kapsamında; Bakanlığımızdan Şartlı Nakdi Yardım ile aldığımız iç mekân atık toplama kutularını, mobil atık getirme merkezlerini, kompost makinelerini, araç kantarı ve konteynerlerini ilçemiz genelinde uygun yerlere konumlandırdık. Çevre Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde 2021 yılında 6.000 ton, son 3 yılda ise yaklaşık 15.000 ton geri dönüşüm atığı topladık. Elbette hedefimiz, arzu ve beklentimiz atık oluşumunun en aza inmesidir. Oluştuğunda ise kaynağında ayrıştırılmasıdır. Silivri Belediyesi olarak ilçemizde günde 300 ton çöp topluyoruz. Bu 300 ton çöpe karşılık günde sadece % 15’ini geri dönüşüme kazandırabiliyoruz. Bu kesinlikle yeterli değil. Bu yapılan tesislerin, alınan araçların bir şey ifade edilebilmesi için sizlerin Silivri Belediyesine omuz vermesi, destek olması gerekiyor. Vereceğiniz bu desteklerin hepsi, doğasıyla, yeşiliyle daha güzel yarınlar için olacak.” diye konuştu.

“HER HANEYE BİR ADET ‘ARTI KART’ VERECEĞİZ”

Silivri Belediyesi tarafından atıkların yerinde ayrıştırılması ve hane sahiplerine ekonomik katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen ‘Artı Kart’ sistemini de tanıtan Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Evlerimizde tek bir çöp torbasının içine attığımız çöplerin içerisinde geri dönüştürülebilir atıklar yatıyor, ekonomik bir değer yatıyor. Bu kapsamda, bugün itibarıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Özellikle ev hanımlarımızı ilgilendiren ‘Kazandıran Artı Kart’ uygulamamız ile evlerden çıkan atıkların ayrıştırılarak toplanmasını amaçlıyoruz. Kâğıt, karton, plastik, cam şişe gibi artıkları ayrı ayrı toplayan hanımefendiler, mahallelerde belli noktalarda bekleyecek mobil araçlarımıza bu atıklarını teslim edecek, kendi isimlerine tanımlanan kartlara da ağırlık oranında para-puan yüklenecek. Bu puanlarla marketlerden alışveriş yapılabilecek. Böylelikle sizlerin ev ekonomisine de katkı sağlayacak. 4 adet atık toplama aracımız var. Bu araçları 9’a çıkaracağız. Bu araçlarımız şehir merkezimizin yanı sıra en uzak köylerimize dahi giderek orada 1 hafta da biriktirilen atıkları alacak ve onların artı kartlarına kontur yükleyecek. Kart başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız mahalle muhtarlıklarımızı, belediyemizin iletişim noktalarını ve Çevre Müdürlüğümüzü ziyaret edebilirler. Her hane için sadece bir kart vereceğiz.”

TOLGA TOĞAN: “KAYNAKLARIMIZI TASARRUFLU KULLANMALIYIZ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da törende yaptığı konuşmada, “Şehirlerimizde ve ilçelerimizde yaşamın sürdürülebilir olması, çevre ile barışık politikaların uygulanmasıyla doğrudan alakalı. Sürdürülebilir bir atık yönetimi geleceğin inşası açısından vazgeçilmez bir unsurlardan bir tanesi. Atık yönetimi sadece kamu otoriteleri tarafından yürütülebilecek bir süreci kapsamıyor. Tek tek bireylerden başlayarak bir aile kültürü haline gelmesi çok önemli. Geleceğimize bırakacağımız yaşanabilir dünya için atık yönetimi konusunda çocuklarımızdan başlayarak tüm aile bireylerini bilinçlendirmemiz, bu mücadeleyi veren kamu otoritelerine yardımcı olmalıyız. Sahip olduğumuz doğal kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmamız, kullandığımızı da geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmamız, günümüz şartlarında artık bir zorunluluktur. Belediyemizin kurduğu bu tesisin çevreyle barışık bir Silivri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başta sayın başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin duvarlarında ‘Sıfır Atık’ temalı görsel çalışma yapan öğretmenler Banu Dizdar, Betül Özkan ve Öznur Aydemir’e teşekkür plaketi takdim edildi. Program, atık merkezinin gezilmesi ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.