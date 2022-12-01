Atıklar kompost gübreye dönüşüyor, 70 bin TL'lik tasarruf sağlanıyor

Çayırova Belediyesi, park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürerek, yıllık 70 bin TL’lik tasarruf sağlıyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kasım ve mart ayını kapsayan budama döneminde park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıkları kompost gübreye dönüştürüyor. Budama mevsiminde toplanan dal ve bitki atıkları özel makinede öğütülüyor. Parçalanan atıklar hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve hazırlanan kompost çukurlarında toplanıyor. Oluşturulan karışımın sıcaklık ve nem takibi yapılarak fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor.

Atıkların komposta dönüşümü yaklaşık 8 ay sürerken, Çayırova Belediyesi yıllık 200 metreküp kompost gübre üretiminden yaklaşık 70 bin TL tasarruf sağlıyor. Dal bitki atıklarını geri dönüşüme kazandıran Çayırova Belediyesi, park ve bahçelerin ihtiyacı olan gübreyi karşılamış oluyor. Belediyenin imkanı ile üretilen gübre, fidan dikimleri başta olmak üzere, parklarda, kavşak peyzajında ve birçok alanda kullanılıyor.