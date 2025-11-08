Atıkları sanat eserine dönüştürdü, tabloları tüm dünyada yer buldu

İstanbul’da yaşayan işadamı ve Sanatçı Serkan Şerefhanoğlu, atık tekstil malzemeleri ve plastiklerle yaptığı eserlerle sürdürülebilir sanata ve sıfır atığa dikkat çekti. Eserlerini bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Dünya Tenis Şampiyonu gibi birçok ünlüye hediye eden Şerefhanoğlu, "Tüm amacımız israf etmemeyi duyurmak" dedi.

Ünlü tekstil markalarının ürünleri ve etiketleri üzerine çalışan bir iş yerinin sahibi olan Serkan Şerefhanoğlu’nun yıllar önce başlattığı atık malzemeleri değerlendirme projesi sanata dönüştü. Kurduğu atölyesinde, çalıştığı firmalardan kalan atık malzemeleri sanatıyla buluşturan Şerefhanoğlu, kısa sürede ulusal ve uluslararası camia da dikkat çekti. Son olarak İklim Zirve’lerinde, atık malzemelerden oluşturduğu resim tabloları büyük beğeni toplayan Şerefhanoğlu, sürdürülebilir sanat ve israf etmeyi önleme amacının olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın için yapıp ve kendisine hediye ettiği futbol oynadığı tablosu da bulunan sanatçı, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de Göbekli Tepe isimli yaptığı tabloyu hediye etti.

Sürdürülebilir sanata nasıl başladığını anlatan sanatçı Serkan Şerefhanoğlu, "Sürdürülebilir sanata karşı çok ilgim vardı. Hem geçmişten bugüne hem kültürümüzle hem de büyüklerimizin özellikle üzerine bastığı israf etmemeyi kendime ilke edindim. Ben aslında tekstil sektörüne bağlı bir firma sahibiyim. Dünyaca ünlü birçok markanın da resmi üreticisiyiz. Bu çalıştığımız markaların kendi atıklarında tablolar yapmaya başladım. Firmaların kendi kumaşlarından, etiketlerinden, yıkama talimatlarından, deri etiketlerinden aklınıza gelebilecek düğmelerinden, kendi atıklarından tablolar yapmaya başladım. Markalar tarafına bir sürdürülebilir mesaj verebilmek adına bunu yaptım. Bu da inanılmaz güzel bir ilgi gördü. Birçok marka holding binalarında benim yapmış olduğum tabloları sergiledi ve sergilemeye devam ediyor" dedi.

Önemli isimlere tablolar hediye etti

Şerefhanoğlu, Sıfır Atık’ın tüm dünyanın ortak paydası olduğuna vurgu yaparak, " Sıfır atık aslında tüm dünyanın ortak paydası. Tüm ülkelerin hem fikir olduğu bir durum. Ben sıfır atıkla ilgili elimden ne geliyorsa sanat anlamında, tüm materyalleri değerlendirip sanata çevirmeye başladım. Sağ olsunlar ülkemizde de çok büyük bir vakıf var. Sanatı ve sanatçıyı inanılmaz derecede destekliyorlar. Onlarla birlikte de çok güzel projelerimiz oldu. Benim için en büyük gurur verici olan şeylerden birisi de sayın cumhurbaşkanımıza yapmış olduğum tabloydu. Bir okul açılışında o okula ait materyalleri birleştirip kendisinin bir resmini çıkardık ortaya ve sahnede de kendisine taktim ettik. Benim için çok gurur verici bir olaydı. Daha sonra İklim Zirvesi’nde ülkemizi Cop 29 Global Goals denilen isimli tabloyla dünyanın 17 ilkesini belirten tablo ile Türkiye’yi temsil ettik. Aynı İlkim Zirvesi’nde yine Azerbaycan’da Gaziantep ki Zeugma eserini yaptık. Daha sonra İklim Zirvesi’nde Suudi Arabistan Riyad’da çölleşme ile ilgili bir tablo yaptık o da inanılmaz ilgi gördü" diye konuştu.

"İsraf etmemek anlamında ne kadar fazla sesim çıkarsa o kadar çok gayret göstereceğim"

Yaptığı sanatta önemli olan noktanın resmin güzelliğinden çok verdiği mesajlar olduğunu kaydeden Şerefhanoğlu, "Geçtiğimiz günlerde dünyanın en eski halısının tablosunu yine atıklardan yaptık. Bu da Fener Rum Patrikhanesi’nde inanılmaz ilgi gördü. Bunun yanı sıra UNESCO’nun dünya mirası belirlediği yerlerin resimlerini yapmaya başladık. Hatta Göbekli Tepe denilen tablo Amerika’da Emine Erdoğan tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres hediye etmesi de benim için çok onur verici oldu. Bunu yapmak ve devam etmeyi düşünüyorum. İsraf etmemek anlamında ne kadar fazla sesim çıkarsa o kadar çok gayret göstereceğim. Yıllardır yere bir lastik bile düşe o lastiği kaldırmak bize babadan atalardan gelen bir durum. Bunun yeniden hayatımızda olması bizim için sanat eseri haline gelmesi inanılmaz mutlu ediyor. Evde bile ‘babamız atıkları tabloya çeviriyor dikkat edelim’ deniliyor. Bunu bütün dünyaya yayılmasını istiyorum. Gerçekten ortak payda olduğu için neresi ve ne inanç olursa olsun herkes ilgilisi tablolara veriyor onların da beğenisini alıyor. Bu çok daha ilerleyecektir" şeklinde konuştu.

"Tüm amacımız tüm gayemiz israf etmemeyi duyurmamız lazım"

Yeni düzenlenecek İklim Zirvesi’nde de tablolarının yeniden yayınlanacağını ifade eden Şerefhanoğlu, " Çok uç noktaları planlıyoruz. NASA’ya bile tabloları iletip tüm dünyaya bu işi yaymak istiyoruz. Bence benim için en üst seviye bu. Şu anda gördüğünüz her yerdeki parçalardan bir tablo yapabilmek çok keyifli. Verdiği mesaj inanılmaz etkileyici bence. Ben çok basit şekilde israf etmeyin demek istiyorum. Tüm amacımız tüm gayemiz israf etmemeyi duyurmamız lazım" dedi.