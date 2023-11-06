Atıkların dönüşümüne mobil çözüm

Darıca’nın farklı noktalarında hayata geçirilen mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Darıca Belediyesi, çevrenin korunması ve atıkların daha düzenli toplanarak ekonomiye kazandırılması amacıyla mobil atık getirme merkezlerini sayısını artırıyor. Mahallelerde bölgelere yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerine vatandaşlar kağıt, cam, plastik, metal, elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ilaçlarını getiriyorlar.

Daha yeşil bir Darıca için canla başla çalıştıklarını ve çevreyi korumak için sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak adına mahallelerimizde 8 mobil atık getirme merkezi oluşturduk. Metal, plastik, kağıt, karton, cam, elektronik, bitkisel atık yağ ve atık pil gibi ürünleri vatandaşlarımız evlerinden atık getirme merkezlerimize bırakıyorlar. Getirilen atıkları toplayarak hem geri dönüşüme hem de ekonomiye kazandırıyoruz. Böylece çevremizi daha temiz tutmaya katkı sunuyoruz" dedi.