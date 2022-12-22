Atıksız mutfak atölyesi başladı

Esenler Belediyesi’nin “Atıksız Hayat” projesi çerçevesinde hayata geçirdiği “Atıksız Mutfak Atölyesi”nde dersler başladı. Mutfaklardaki fazla gıda tüketimine dikkat çekmek amacıyla böyle bir atölyenin hayata geçirildiğini kaydeden şef Esat Özata, “Atıksız Mutfak farkındalığını Esenler’den tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi, israfın toplumsal, manevi ve ekonomik boyutuna “Atıksız Mutfak Atölyesi” ile dikkat çekiyor. İlk dersin yapıldığı atölye, bir ay boyunca atıksız yaşama dair pek çok bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerle paylaşacak. Atölyede, şefler Emine Beder, Esat Özata, Ayvaz Akbacak, “Mutfakta Sıfır Atık”, “Atık Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Mutfak” başlıkları altında eğitimler verecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen atölyede gıda israfı, gıda israfının boyutları ve istatistiksel verileri, atık ve atık türleri, atıklarla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar, dünyada ve Türkiye’de israf ve atık önleme çalışmaları, evlerde atık yönetimi, geri dönüşüm sistemleri, kompostlama ve ileri dönüşüm modelleri, sürdürülebilir mutfak, yeşil mutfak ve restoranlar ile atıksız mutfak uygulamaları konuları tüm detaylarıyla ele alınacak. Atölye sonunda katılımcılara Atıksız Mutfak Atölyesi sertifikası verilecek.

Tarladan sofraya atık yönetimi

“Atıksız Mutfak” projesinin danışmanlığını yürüten şef Esat Özata, atıkların evlerde yönetilmeye başlaması gerektiğini belirterek “Son yıllarda yiyecek içecek endüstrisinin gelişmesi, evlerde yemek yapma zamanının artması gibi gereklilikler doğrultusunda atıkların ortaya çıkması böyle bir atölye kurma fikrini ortaya çıkardı. İnsanoğlunun malzemeleri doğru kullanmaması ya da fazla kullanılmasından ötürü ortaya çıkan bu atıklarla beraber bir farkındalık bilincini uyandırmak, bununla beraber sadece büyük çaplı restoranlarda değil evlerde de bunu başlatıp diğer işletmelere kadar olan kısmı kapsayacak bir farkındalık oluşturmak istedik. İlk dersimizde biraz rakamlar paylaştık. Dünyada farklı ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaları, atıklarla ilgili sayıları paylaştık. Çok korkutucu rakamlarla karşı karşıyayız. Türkiye’de de durum aynı şekilde. Son yıllarda farkındalık oluşturmak adına yapılan kampanyalardan bahsettik. Daha sonraki derslerde endüstriyel bazda hizmet veren işletmeler için de doğru yemek pişirme, doğru alışveriş, doğru tedarik ve doğru kullanım şartlarını anlatacağız. Tarladan sofraya kadar atık yönetimini kontrol altına almak bizim en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Esenler Belediyesi’nin önemli bir misyon üstlendiğini sözlerine ekleyen Özata, “Belediyeler burada çok önemli bir nokta. Belediyelerin yapmış olduğu çalışmaları, toplumla kaynaşma adına çok önemli bir olgu olarak görüyorum. İnsanlar bazen bazı şeylere ulaşamıyor. Belediyeler bu tarz konularda yani halka ulaşma konusunda çok iyi bir aracı oluyor. Bu anlamda Esenler Belediyesi’ni de örnek göstermek gerekiyor. Okullardan evlere kadar çok geniş bir yelpazede atıksız mutfak farkındalığı oluşturmak adına çok güzel çalışmalar yapıyor. Diğer belediyelerde birtakım projeler yer alıyor. Yarışmalar ve eğitimler düzenleniyor. ‘Atıksız Mutfak’ atölyesi, çeşitli aşamaları olan ve müfredatı olan bir eğitim. Bu bağlamda öncü bir proje. Böyle bir eğitim ilk defa yapılıyor. Okulumuzun öğrencileri de oldukça bilinçli. Bu da eğitimlerimizi daha keyifli ve daha kolay hale getiriyor. Bu eğitimler ikinci bir aşamayı da beraberinde getirebilir. Daha geniş çaplı kitlelere ulaşmak için eğitim modelleri geliştirilebilir. Diğer kesimden insanları da işin içine dâhil edip çemberi daha büyütüp bu farkındalığı Esenler’den tüm Türkiye’ye yaymak bizim birinci hedefimiz” açıklamasında bulundu.