Esenler Belediyesi tarafından israfın önlenmesi ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Atıksız Mutfak Atölyesi’nde 2’nci dönem başladı. Yeni dönemin ilk dersinde ise yemek yazarı Emine Beder ve proje danışmanı şef Esat Özata atıksız lezzetler pişirerek öğrencilerle tarifler paylaştı.

Türkiye’de belediye bünyesinde ilk kez Esenler’de hayata geçirilen Atıksız Mutfak Atölyesi’nde yeni dönem başladı. İlk mezunlarını veren atölyede, 2. dönem dersleri yemek yazarı Emine Beder katılımıyla gerçekleşti. Beder, mandalina kabuklarından reçel ve kış çayı ile bayat ekmeklerden börek yaparak mutfakta hiçbir ürünün israf edilmemesine dikkat çekti.

Meyve kabuklarından reçel ve kış çayı

Yemek yazarı Emine Beder, “Bugün önce mandalina reçeli yaptık. Mandalinanın kabuklarının yarısı reçelin içine girdi, ayva reçeli yaptık. Ayvanın kabuklarını atmadık. Ayva ve mandalina kabuklarına başka malzemeler de ekleyerek soğuk algınlığı için güzel bir kış çayı yaptık. Sonrasında bayat ekmekle börek yaptık. Tepside dilim dilim kesilerek servis edilebilecek ve kimsenin ekmek olduğunu anlamayacağı bir börek oldu. Bir de kirli olmayan ama kullanılmış peçetelerle soframızı süslemek için bir bardak içine yerleştirdiğimiz gülümüzü yaptık” ifadelerini kullandı.

Böyle bir projenin büyükşehir belediyeleri tarafından da yapılması gerektiğinin altını çizen Beder, “İnşallah bütün belediyeler bu projeyi örnek alır. Böyle bir çalışma geleneksel hale gelmelidir. Esenler Belediyesi başta olmak üzere sayın başkanı ve emek veren herkesi tebrik ediyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Çok güzel bir faaliyet” diye konuştu.